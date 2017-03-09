В Авдіївці відновлено постачання води з Донецької фільтрувальної станції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Поповнено резервуар питної води об’ємом 4 тис. м3. О 6 год. 9 березня відновлено водопостачання до абонентів. Станом на 7 год. 9 березня у м. Авдіївка тепло-, водо- та електропостачання здійснюється в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 5 березня внаслідок обстрілів з боку бойовиків було пошкоджено повітряну високовольтну лінію електропередач поблизу Авдіївки. Без електропостачання залишилися жителі міста, а також Авдіївський коксохімічний завод і Донецька фільтрувальна станція.

7 березня лінію електропостачання відремонтували. Вчора, 8 березня, було відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції.