Бойовики під ранок вели вогонь по тилових районах – штаб

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, з початком поточної доби окупанти продовжували провокаційні обстріли позицій Збройних сил України, у тому числі із застосуванням артилерії калібру 152 мм.

«З другої до четвертої години ночі вогонь вівся не лише по передових позиціях наших військ, а й по тилових районах, які розташовані у глибині нашої території, що ставить під загрозу життя та здоров’я місцевих жителів», - йдеться у повідомленні.

У штабі зауважили, що найбільш інтенсивні обстріли з боку терористів велись з району населеного пункту Кіровськ, позиції яких розташовані на території місцевої школи. «Такі дії противника мали на меті викликати вогонь у відповідь та звинуватити українську сторону в обстрілах мирного населення», - йдеться у повідомленні.

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«Зазначене вкотре засвідчило, що бойовики продовжують використовувати місцевих жителів як заручників для досягнення своїх провокаційних цілей», - додали у штабі.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби в зоні АТО зафіксовано 80 обстрілів, п'ятеро українських військових поранено, одного травмовано.