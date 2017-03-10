На Донбасі внаслідок обстрілів окупантів постраждали 9 українських військових – штаб АТО

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у зведенні станом на 18.00.

За інформацією штабу, «на Маріупольському напрямку 122 міліметрова артилерія вела вогонь по Гнутовому. Танк та 120 міліметрові міномети – по Мар’їнці, 120 та 82 міліметрові міномети - по Водяному, Красногорівці, Талаківці, Павлополю, Гнутовому, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Широкине та Водяне. Також по Водяному вели вогонь БМП противника».

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На Донецькому напрямку танки та міномети вели вогонь по позиціях Збройних сил України в районі Авдіївки. З мінометів різних калібрів – по Невельському, Луганському, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Новгородському, Кам'янці, шахті «Бутівка», Зайцевому та Пісках. БМП вели вогонь по Луганському.

На Луганському напрямку з «Градів», 152 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, а також протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли Кримське, зі 152 міліметрової артилерії – Смолянинове, а снайпери обстрілювали Новоолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку.