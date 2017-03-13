На Донеччині посилено заходи безпеки: поліція перевіряє транспорт та вокзали (відео)

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України - начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

"Посилений варіант несення служби поліції Донеччини - це перевірки автотранспорту на блокпостах і підозрілих осіб на залізничних вокзалах та автовокзалах. Мета наших дій - це встановлення та затримання злочинців, які знаходяться в розшуку, осіб, які мають відношення до терористичних угрупувань, виявлення та вилучення із незаконного обороту зброї",- написав він.

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За його словами, інколи трапляються поодинокі випадки, коли у відповідь на прохання надати документи для перевірки поліцейські чують образи.

"Однак більшість людей ставляться з розумінням до запроваджених заходів безпеки та вдячні нам за роботу, бо підтримують необхідність таких дій в прифронтовій Донеччині",- зазначив Аброськін.