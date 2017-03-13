Обмеження на блокпостах на Донбасі пов’язані з посиленням заходів безпеки - штаб АТО

У штабі Антитерористичної операції пояснили, що обмеження на блокпостах на сході Україні у прифронтовій зоні пов’язані з посиленням заходів безпеки та носять тимчасовий характер.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

"У зв’язку з проведенням контрдиверсійних заходів суб’єктами АТО, правоохоронні органи (Національна поліція та Національна гвардія), що несуть службу в районі проведення антитерористичної операції, переведені на посилений режим несення служби. Здійснюються додаткові перевірки документів та автотранспорту на блокпостах та місцях великого скупчення людей", - йдеться у повідомленні.

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У штабі зауважують, що такі обмеження носять тимчасовий характер. "Разом з цим наголошуємо, що відповідно до плану застосування та підготовки військ, підрозділи Збройних сил України, які задіяні у проведенні АТО, виконують бойові завдання на лінії зіткнення з противником, в районах зосередження та відведення військ (сил), а також проходять навчання і відновлення боєздатності у пунктах постійної дислокації та на військових полігонах", - сказано у повідомленні.