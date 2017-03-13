"Цілодобові бої": у Міноборони розповіли про загострення у зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, на Луганському напрямку минулої доби противник продовжив здійснювати збройні провокації сил АТО.

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«У Станично-Луганському районі їх відбулося дві - тривалістю півгодини кожна, обидві з використанням стрілецької зброї. У Кримському зафіксовано два короткотривалих мінометних обстріли наших позицій, обидва – пізно ввечері. У Попаснянському районі противник порушив «тишу» три рази, щоразу відкриваючи вогонь з легкого озброєння», - зазначив Лисенко.

Всього, зауважив речник, за минулу добу на Луганському напрямку сталося 7 ворожих обстрілів.

«На Донецькому напрямку найгарячішою залишається ситуація в Авдіївці та на її околицях. За минулу добу там зафіксовано цілу низку мінометних обстрілів з боку бойовиків, один раз ворог відкривав вогонь з танка, а також після заходу сонця випустив чверть боєкомплекту РСЗВ «Град» по наших укріпленнях у промзоні. Сумарно, бойові дії вчора у Авдіївці та на її флангах тривали понад 10 годин», - підкреслив Лисенко.

Окрім складної ситуації в Авдіївці, наголосив він, дещо загострилася обстановка і на Світлодарській дузі.

«За добу там зафіксовано 11 випадків порушення «тиші», 7 з яких супроводжувалися відкриттям ворогом турбуючого вогню з мінометів. Щоразу противник випускав не більше 5 мін. На цих же рубежах бандформування нарівні зі стрілецькою зброєю відкривали вогонь з БМП, а по обіді ворожий снайпер обстріляв наші позиції у Луганському. Кожен з епізодів бойової активності бандформувань у цьому районі тривав від 30 хвилин до 2 годин», - додав речник.

Крім того у Зайцевому, Новгородському, Троїцькому Ясинуватського району, Верхньоторецькому та у районі Донецького летовища окупанти впродовж доби неодноразово відкривали вогонь у напрямку сил АТО. Кожен четвертий з обстрілів на цій ділянці фронту був мінометним.

За даними Міноборони, також на Маріупольському напрямку обстановка залишається незмінно напруженою. Вчора на світанку окупанти організували танково-мінометний обстріл Мар’їнки.

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«Уже після заходу сонця відбувся подібний за інтенсивністю та з використанням аналогічного озброєння обстріл сусідньої Красногорівки. Впродовж дня у Мар’їнському районі також було не спокійно – незаконні збройні формування періодично відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї у бік позицій сил АТО», - розповів Лисенко.

«Далі на південь по обіді активізувалися снайпери противника – по одному снайперському обстрілу сталося у Новомихайлівці та Новотроїцькому. У останньому впродовж доби також відбувся цілий ряд збройних ворожих провокацій, а після 20-ї години вечора російсько-окупаційні війська з боку окупованого Докучаєвська обстріляли з гаубиць та мінометів тамтешні українські позиції, випустивши загалом близько 40 снарядів», - зауважив представник Міноборони.

«На східних підступах до Маріуполя – від Чермалика до Широкиного – бойові дії тривали цілу добу. Втім, на відміну від попередніх днів, важке озброєння ворог практично не застосовував», - сказав речник.

Всього вчора на Маріупольському напрямку сталося 37 ворожих обстрілів, зокрема 7 – з важкого озброєння.