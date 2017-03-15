За увесь час конфлікту на Донбасі загинуло майже 10 тисяч осіб, ще 23,5 тисяч поранено - ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу «Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні презентує нову 17-у доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні».

«Між 16 листопада 2016 року та 15 лютого 2017 року ми задокументували 130 жертв серед цивільного населення, пов'язаних з конфліктом в Україні», - заявила Фрейзер.

За її словами, 23 особи загинуло та 107 було поранено. Також Фрейзер наголосила, що 65% осіб постраждало від обстрілів, в тому числі з ракетних систем залпового вогню.

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Водночас, у доповіді, яку журналісти отримали перед початком прес-конференції, сказано, що загалом за період з середини квітня 2014 року до 12 березня 2017 року загинуло щонайменше 9940 осіб та ще 23 455 було поранено. Зазначається, що це консервативна оцінка, зроблена на основі наявних даних. Ці цифри включають військовослужбовців, цивільне населення та членів озброєних груп. Разом з тим, понад 2 тисячі - це цивільні особи, які загинули в ході бойових дій. Кількість цивільних осіб, яких було поранено внаслідок конфлікту, оцінюється на рівні від 7 тис. до 9 тис. осіб.

«Таким чином, що це означає? Це говорить нам, що сторони конфлікту все ще повинні зробити набагато більше для захисту цивільних. Вони повинні зробити те, що пообіцяли у Мінську для суворого дотримання угоди про припинення вогню та відвести їхнє озброєння і особовий склад від лінії зіткнення», - наголосила голова Моніторингової місії ООН.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині через бойові дії постраждав 1 мільйон дітей.