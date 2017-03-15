З початку доби бойовики здійснили 46 обстрілів позицій сил АТО - штаб

З початку цієї доби російсько-терористичні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних cил України та здійснили 46 обстрілів сил АТО.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

На Донецькому напрямку під вогнем мінометів, гранатометів і стрілецької зброї опинились захисники Авдіївки, Троїцького та Луганського. Окрім того, по Авдіївці бив танк та вели вогонь снайпери. Водночас опорні пункти в районі Пісків обстрілювались з БМП, а поблизу Камянки, Троїцького та шахти Бутівка – з мінометів калібру 120 мм.

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На Маріупольському напрямку найбільше обстрілів зафіксовано під Широкіним та Водяним, де ворог використав кулемети, БМП та зенітні установки. По позиціях в районі Гнутового зафіксовано вогонь із СПГ, а під Новогригорівкою - з БМП, поблизу Мар’їнки - з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку в районі Новозванівки велись обстріли із гранатометів різних систем.