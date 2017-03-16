Окупанти сьогодні 35 разів обстріляли позиції сил АТО – штаб

Російсько-окупаційні війська з початку доби 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі з важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що на Маріупольському напрямку неподалік Новотроїцького ворог обстрілював опорні пункти з гранатометів, БМП та мінометів калібру 120 мм, а поруч Водяного – зі 122 мм артустановок. Позиції біля Красногорівки терористи накрили мінометами калібру 82 мм, Гнутового – з СПГ та кулеметів, Широкине - зі стрілецької зброї.

Читайте такожУсі підрозділи ЗСУ в зоні АТО на 100% забезпечені медичними приладами та ліками

Також на Донецькому напрямку під вогонь артилерії калібру 122 мм та мінометів потрапили позиції поряд Троїцького, українські позиції біля Авдіївки бойовики обстрілювали з мінометів калібру 82, поруч Кам’янки - зі 120 мм мінометів, а Зайцевого – з СПГ та мінометів калібру 82 мм. В районі Новгородського та Авдіївки активно діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку під вогнем мінометів калібру 120 мм опинились позиції в районі Кримського, позиції поруч Новозванівки терористи обстрілювали з СПГ і стрілецької зброї, а біля Новоолександрівки - з великокаліберних кулеметів.