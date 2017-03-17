На Донбасі через обстріли бойовиків загинули два українських військових – штаб АТО

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, за попередньою інформацією в наслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік населеного пункту Лобачеве Луганської області, два військовослужбовці загинули та четверо отримали поранення.

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Обстріл наших позицій на даному напрямку вівся з мінометів калібру 82 мм.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією штабу АТО, станом на 18:00 16 березня, російсько-окупаційні війська з початку доби 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі з важкого озброєння.