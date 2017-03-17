На Луганщині через обстріл бойовиків підліток отримав поранення

На Луганщині у селі Валуйське внаслідок обстрілу бойовиків поранено 15-річного хлопця. Про це повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація у Facebook.

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«Поранення стегна зазнав п’ятнадцятирічний хлопчик, внаслідок ворожого обстрілу села Валуйське Станично-Луганського району. Наразі дитину госпіталізовано до лікарні, де їй надається допомога», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у зоні АТО за минулу добу російсько-терористичні війська 77 разів обстріляли позиції українських захисників. Загинуло двоє та поранено вісім українських захисників.