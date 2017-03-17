Двоє загиблих та восьмеро поранених українських бійців: у штабі відзвітували про добу в АТО

У зоні АТО за минулу добу російсько-терористичні війська 77 разів обстріляли позиції українських захисників. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

За добу загинуло двоє та поранено вісім українських захисників.

«На Маріупольському напрямку опорні пункти неподалік Новотроїцького ворог обстрілював з гранатометів, БМП та мінометів калібру 120 мм, а поруч Водяного – з 122 мм артустановок та мінометів калібру 120. Позиції біля Красногорівки і Мар’їнки - з мінометів, Гнутового – з СПГ та кулеметів, Широкіне зі стрілецької зброї та БМП», - наголошують у штабі.

У той же час на Донецькому напрямку під вогонь артилерії калібру 122 та мінометів потрапили позиції поряд Троїцького, захисників Авдіївки та шахти Бутівка російські найманці обстрілювали з мінометів та артустановок калібру 122, а згодом до обстрілів долучився танк.

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«По укріплення поруч Кам’янки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, а Зайцевого та Невельського – з СПГ та мінометів калібру 82. В районі Луганського – з БМП, а поряд Пісків – з мінометів калібру 82», - йдеться у повідомлденні.

На Луганському напрямку під вогнем мінометів калібру 120 мм опинились позиції в районі Кримського, біля Лобачеве з мінометів калібру 82, поруч Новозванівки з СПГ і стрілецької зброї, а поблизу Новоолександрівки з мінометів та великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв УНІАН раніше, колишні найманці, які воювали на Донбасі, поскаржилися Громадській палаті РФ на байдужість російської влади до їхньої долі. Екс-найманці, які називають себе "ветеранами Новоросії", заявили, що прокуратура РФ видає терористів на запит українських колег, російські суди депортують їх за порушення міграційного законодавства, а "влада" самопроголошених республік не відстоює інтереси "своїх громадян", передає Коммерсант. У Громадській палаті РФ пообіцяли допомогти, але додали, що очікування найманців від Росії "завищені".