Біля Кримського на розтяжці підірвався український військовий – штаб АТО

13:52, 17 березня 2017
Війна
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Боєць однієї з механізованих бригад підірвався на саморобному вибуховому пристрої.

На Луганщині загинув український військовий / segodnya.ua

Внаслідок підриву на розтяжці поблизу Кримського Луганської області загинув український військовий. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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«За попередньою інформацією, внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташований неподалік населеного пункту Кримське Луганської області», - йдеться у повідомленні.

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Теги: #АТО#війна#загинув