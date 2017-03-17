Біля Кримського на розтяжці підірвався український військовий – штаб АТО
13:52, 17 березня 2017Війна
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Боєць однієї з механізованих бригад підірвався на саморобному вибуховому пристрої.
На Луганщині загинув український військовий / segodnya.ua
Внаслідок підриву на розтяжці поблизу Кримського Луганської області загинув український військовий. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
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«За попередньою інформацією, внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташований неподалік населеного пункту Кримське Луганської області», - йдеться у повідомленні.
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