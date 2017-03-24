Бойовики обстріляли позиції ЗСУ під Троїцьким: один український військовий загинув

Внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік населеного пункту Троїцьке Луганської області, загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Читайте такожСЦКК: бойовики активно використовують заборонені міномети і "Гради", вогнем з "Партизан" накрили Широкине

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, обстріл наших позицій на даному напрямку вівся з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82мм.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. За інформацією штабу АТО, за минулу добу зафіксовано 94 обстріли позицій Збройних Сил України. Порушуючи існуючі домовленості, російсько-окупаційні війська обстрілювали українських захисників зі зброї калібром більше 100мм. Вогневі контакти відбувалися вздовж всієї лінії розмежування.