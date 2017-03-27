Місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала понад тисячу вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за минулі вихідні зафіксувала понад тисячу вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 26 березня.

"У Донецькій області 25 березня Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 540 вибухів, у порівнянні з попереднім звітним періодом (приблизно 550 вибухів), і 26 березня більше порушень режиму припинення вогню відносно 25 березня, включаючи принаймні 660 вибухів, а також залпи від ракетних систем залпового вогню", - йдеться у звіті.

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"У Луганській області 25 березня Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню (274) у порівнянні з 24 березня (50) та менше вибухів 26 березня (56) відносно 25 березня", - зазначається в звіті.

Також сказано, що спостерігачі 25 березня, перебуваючи у контрольованій бойовиками "ЛНР" Кадіївці (колишня назва Стаханов, за 50 км на захід від Луганська), почули 155 вибухів з невстановленого типу озброєння. Також було зафіксовано п'ять вибухів, які, за оцінкою місії, були вихідним вогнем, та 18 вибухів, які, за оцінкою спостерігачів, були від ударів мінометних чи артилерійських снарядів у місцях на відстані від 1-го до 20 км на схід, південний схід, захід та північний захід.

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