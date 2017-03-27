У штабі АТО повідомили про двох загиблих і трьох поранених українських бійців за сьогодні

Російсько-окупаційні війська сьогодні на Донбасі 22 рази відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України, двоє бійців загинули, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру АТО на 18.00.

«На Донецькому напрямку під вогонь мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів потрапили наші захисники поблизу Троїцького та Луганського, а з мінометів калібру 82 мм та гранатометів ворог обстріляв наші позиції під Авдіївкою та Пісками. Поблизу Луганського по наших опорних пунктах противник застосував озброєння БМП, а поблизу Троїцького вогонь вели ворожі снайпери», - йдеться у зведенні.

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На Маріупольському напрямку, неподалік Павлополя, по морських піхотинцях ворог гатив з міномету калібру 82 мм. З великокаліберних кулеметів противник обстрілював українських бійців під Водяним, Новогригорівкою та Гнутовим. Вогонь по позиціям ЗСУ в районі Широкиного вів снайпер, додали у штабі.

Як повідомляв УНІАН, неподалік Новолуганського у Донецькій області сьогодні внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців Збройних сил України.