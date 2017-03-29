В Луганській області внаслідок обстрілу окупантів загинув український боєць, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

«Внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Попасна із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометів калібру 120 мм - важкі осколкові поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України. Пораненого бійця терміново доправили до Попаснянської міської лікарні, втім врятувати його життя лікарям не вдалося», - йдеться у повідомленні.

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Також у штабі додали, що ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Впродовж дня на різних напрямках зафіксовано застосування противником важкого озброєння: артилерії 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82мм.

Як повідомлялося, бойовики сьогодні станом на 18.00 35 разів обстріляли позиції українських військових у зоні АТО. На Донеччині внаслідок снайперського обстрілу загинув український військовослужбовець.