Бойовики сьогодні 35 разів обстріляли українських військових

Російсько-терористичні війська продовжують грубо порушувати Мінські угоди. З початку доби зафіксовано 35 обстрілів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Найбільше ворог накривав вогнем опорні пункти на Маріупольському напрямку. Зранку захисники Павлополя були обстріляні 82 мм мінометами, гранатометами та великокаліберними кулеметами. Після обіду противник почав накривати позиції морпіхів у Широкиному та Водяному з артилерійських систем 122 калібру. Крім того, по позиціях в районі Водяного бив танк та активізувалися ворожі снайпери. А морпіхів у Широкиному обстрілювали з озброєння БМП. 120 мм міномети гатили по оборонцях Гнутового», - йдеться в повідомленні.

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На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки. Там опорні пункти українських військових бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. «Із озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Луганського. В оборонців Верхньоторецького російсько-терористичні підрозділи намагалися поцілити з великокаліберних кулеметів, а опорні пункти поблизу Новгородського та Невельського обстрілювали з гранатометів різних систем», - підкреслили в штабі АТО.

На Луганщині захисників Новоолександрівки терористи обстрілювали з великокаліберних кулеметів.

«Аби подавити активність бойовиків, українські військові відкривали вогонь у відповідь», - зазначається в повідомленні.