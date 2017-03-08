Бойовики зірвали заплановане розведення сил в районі Станиці Луганської - штаб

Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, відповідно до Мінських домовленостей, головною умовою для розведення сил і засобів є безумовне дотримання режиму тиші обома сторонами протягом семи діб.

Проте, з 1 по 7 березня бойовики сім разів обстріляли район Станиці Луганської із застосуванням стрілецької зброї.

Читайте такожБойовики гатять з артилерії: за добу десятеро військових поранені, ще один загинув - штаб

"Про зафіксовані порушення було своєчасно поінформовано Спільний центр контролю та координації припинення вогню на лінії розмежування сторін. Зазначене вкотре продемонструвало небажання протилежної сторони виконувати взяті на себе зобов’язання", - йдеться у повідомленні штабу.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі обговорювалося питання розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської 7 березня.