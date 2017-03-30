Біля Троїцького внаслідок вибуху автомобіля загинув військовий (відео)
13:04, 30 березня 2017Війна
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Військовий загинув під час виконання бойового завдання.
Загинув військовий-одесит / Скріншот
Один військовий загинув внаслідок вибуху автомобіля неподалік села Троїцьке.
Це було пряме влучання снаряду. Водій відвіз бійців на бойове завдання. Коли отримав завдання повертатись, він встиг лише від'їхати – стався вибух.
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Загиблим виявився 51-річний Володимир Єгоренко, родом з Одеси, батько двох дітей.
Як повідомляв прес-центр штабу АТО, за добу на Донбасі загинули два українських захисники, ще троє отримали поранення.
Один військовий загинув внаслідок вибуху автомобілю неподалік села Троїцьке
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