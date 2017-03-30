Біля Троїцького внаслідок вибуху автомобіля загинув військовий (відео)

Один військовий загинув внаслідок вибуху автомобіля неподалік села Троїцьке.

Це було пряме влучання снаряду. Водій відвіз бійців на бойове завдання. Коли отримав завдання повертатись, він встиг лише від'їхати – стався вибух.

Читайте такожВ Луганській області внаслідок обстрілу окупантів загинув український боєць

Загиблим виявився 51-річний Володимир Єгоренко, родом з Одеси, батько двох дітей.

Як повідомляв прес-центр штабу АТО, за добу на Донбасі загинули два українських захисники, ще троє отримали поранення.