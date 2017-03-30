За добу на Донбасі двоє українських військових загинули, троє поранені

За минулу добу у зоні проведення АТО на Донбасі двоє українських військових загинули, троє - зазнали поранень. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Всі випадки загибелі і поранення наших військовослужбовців стались внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ. Зокрема, один боєць загинув у Троїцькому та один у Луганському - через обстріли. Також у Троїцькому маємо двох поранених бійців, і в Авдіївці один військовослужбовець також зазнав поранення», - сказав він.