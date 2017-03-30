"Чекаємо лише кроків з тієї сторони": ЗСУ готові повністю припинити вогонь на Донбасі з 1 квітня

Збройні сили України та інші силові відомства готові до виконання рішень мінської групи щодо припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"ЗСУ та інші силові відомства, які задіяні в АТО, готові до виконання усіх рішень мінської групи, які прийняті. Ми готові й до відведення, і до одностороннього, знову ж таки, припинення вогню, яке на сьогодні і так нами виконується. Ми чекаємо лише кроків з тієї сторони", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі привітала рішучість учасників Мінського процесу забезпечити з 1 квітня повне припинення вогню. "Напередодні великодніх свят Тристороння контактна група вітає рішучість всіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню, яке набуде чинності з 1 квітня 2017 року. Крім того, з 1 квітня, до поминальних днів, заплановано істотне прискорення процедури перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема, планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години", - написала прес-секретар представника України в ТКГ, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.