Полторак: додержання режиму тиші на Донбасі в першу чергу залежить від Росії
ЗСУ готові до виконання домовленостей про припинення вогню на Донбасі.
Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що дотримання режиму припинення вогню в зоні АТО в першу чергу залежить від Росії та її бандформувань на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак заявив на брифінгу в Києві.
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«Якщо режим припинення вогню не буде підтримуватись – ми будемо вживати відповідні адекватні заходи для того, щоб не допустити захоплення наших територій, нових позицій і загроз життю наших військових», - сказав він.
«Я сподіваюся на те, що на цей раз ці домовленості будуть виконані, але це, в першу чергу, залежить від терористичних угрупувань та від РФ. Ми готові до виконання домовленостей», - додав Полторак.
Як повідомляв УНІАН, напередодні в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на сході України домовились про повне припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня. «Крім того, з 1 квітня, до поминальних днів, заплановано істотне прискорення процедури перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема, планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години", - написала у Facebook прес-секретар представника України в ТКГ, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.