Гучна "тиша" на Донбасі: у штабі АТО нарахували 20 обстрілів, є поранені (відео)

З початку доби у зоні АТО окупанти 20 разів порушили режим тиші, четверо українських бійців зазнали поранень.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру АТО на 18.00.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається контрольованою. Незважаючи на досягнуті домовленості Тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 00.00 1 квітня вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська продовжують провокаційні обстріли позицій Збройних сил України. З початку доби противник 20 разів порушив режим "тиші", - сказано у зведенні.

На Донецькому напрямку вогнем з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а пізніше з озброєння БМП та стрілецької зброї ворог обстрілював опорні пункти ЗСУ поблизу Луганського. З гранатометів різних систем противник вів обстріл захисників Верхньоторецького, а з крупнокаліберних кулеметів – опорні пункти в районі Авдіївки. Зі стрілецької зброї ворог відкривав вогонь у районах населених пунктів Луганське, Авдіївка та Троїцьке. Поблизу Майорського, Авдіївки та Верхньоторецького активно діяли ворожі снайпери.

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На Маріупольському напрямку також було неспокійно. З протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-терористичні підрозділи вели вогонь по захисниках Водяного. Зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали морських піхотинців під Широкиним та Гнутовим.

На Луганщині ворог виявляв мінімальну активність, позиції українських бійців у районі Станиці Луганської обстрілював ворожий снайпер.

"Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримуються режиму "тиші", вогонь у відповідь не відкривають", - наголосили у штабі.