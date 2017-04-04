Eлeктропостачання Авдіївки відновлено

17:01, 04 квітня 2017
Суспільство
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Донецька фільтрувальна станція поки до енергоживлення не підключена. 

Зранку ремонтна бригада відновила пошкоджену опору / twitter.com/poroshenko

Eлeктропостачання Авдіївки, знеструмленої з 29 березня через обстріли бойовиків, відновлено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Авдіївка з електропостачанням. Зранку ремонтна бригада відновила пошкоджену опору на тимчасово окупованій території між Авдіївкою та Ясинуватою. Донецька фільтрувальна станція наразі до енергоживлення не підключена. У міських резервуарах запас води ще є. Вода у помешкання подається за графіком», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання м. Авдіївка (близько 22 тис. мешканців), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Фахівці не могли відремонтувати ЛЕП через порушення бойовиками домовленостей щодо припинення вогню.

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Теги: #Авдіївка#електропостачання#ЛЕП