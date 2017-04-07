СЦКК: бойовики знову підступно зірвали розведення сил у районі Станиці Луганської

Незаконні збройні формування ОРЛО вчергове зірвали розведення сил і засобів, яке мало відбутися на ділянці №1 Станиця Луганська.

Про це повідомляє прес-центр АТО з посиланням на українську сторону СЦКК.

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«Українська сторона СЦКК черговий раз змушена констатувати, що незважаючи на показові дії представників НЗФ ОРЛО, щодо «готовності» до відведення сил і засобів на ділянці розведення №1 «Станиця Луганська», які 6 квітня були висвітлені у засобах масової інформації Російської Федерації та ОРДЛО, бойовики насправді мали за мету звинуватити Українську сторону у невиконанні Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.

Враховуючи той факт, що режим повної тиші на ділянці №1 фіксувався вже більше чотирьох діб, штабом АТО 6 квітня проведено координаційну нараду з питань розведення сил та засобів на даній ділянці, що мало відбутися 9 квітня.

«Проте, 6 квітня, у період з 20.05 до 20.40 незаконні збройні формування ОРЛО, з боку населеного пункту, розташованого на Горі князя Ігоря, здійснили обстріл ділянки розведення сил і засобів №1 «Станиця Луганська» із застосуванням великого крупнокаліберного кулемету, АГС та стрілецької зброї», - наголосили в штабі.

Даний факт свідчить про навмисний та підступний зрив бойовиками розведення сил і засобів на зазначеній ділянці, додали в прес-центрі.