Бойовики знову зірвали розведення військ в районі Станиці Луганської – СЦКК

Незаконні збройні формування ОРЛО знову зірвали розведення військ в районі Станиці Луганської.

Про це йдеться у повідомленні Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі, розміщеному на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«НЗФ ОРЛО черговий раз зірвали розведення сил та засобів. Українська сторона СЦКК повідомляє, що сьогодні представники НЗФ ОРЛО планують проведення інформаційної піар-акції на ділянці розведення сил і засобів №1 «Станиця Луганська» за участю керівника російської сторони СЦКК генерал-майора Єрьоміна Гліба Володимировича та представників ЗМІ Російської Федерації, а також ОРДЛО», - йдеться в повідомленні.

У СЦКК зазначають, що під час зустрічі буде озвучена заява представниками ОРЛО щодо так званої готовності здійснити відведення сил і засобів на даній ділянці, яке має бути здійснене 6 квітня відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі від 29 березня 2017 року.

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«Насправді рішення Тристоронньої контактної групи можливо здійснити за умови дотримання 7-денного повного припинення вогню, верифікованого Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ», - підкреслюється в повідомленні.

Українська сторона СЦКК останній раз фіксувала порушення режиму припинення вогню з боку НЗФ ОРЛО із застосуванням стрілецької зброї на даній ділянці 2 квітня.

Отже, розведення сил і засобів на ділянці місцевості №1 «Станиця Луганська» можливо здійснити тільки після 9 квітня за умови виконання умов, зазначених у рамковій угоді, підписаній 21 вересня 2016 року у Мінську.

"Українська сторона ще раз виявляє готовність до виконання всіх взятих на неї зобов’язань за Мінськими домовленостями за умов безумовного їх дотримання з іншої сторони", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм були обстріляні позиції поблизу Сизого, а зі станкових протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по захисниках Новоолександрівки.