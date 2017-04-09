З початку доби бойовики 18 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО - штаб
Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці строго дотримувались режиму "тиші" і відповідь вогонь не відкривали.
З початку доби бойовики 18 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
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Зазначається, що поблизу Маріупол вогнем мінометів калібру 120 мм та гранатометів ворог накривав захисників Новотроїцького. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по оборонцях Водяного. А захисників Широкиного, Гнутового та Талаківки обстріляв зі стрілецької зброї. По опорних пунктах наших військ під Новогригорівкою гатив з озброєння БМП.
За даними штабу, на Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по позиціях ЗСУ під Авдіївкою. З гранатометів різних систем обстріляв захисників Луганського та Зайцевого.
На Луганському напрямку, з великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях поруч Новотошківки, а з гранатометів обстріляли оборонців Кримського.
«Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «тиші» і вогонь у відповідь не відкривали», - наголосили в штабі.