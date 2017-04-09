Четверо поранених українських бійців та вогневе протистояння на Приморському напрямку: доба в АТО

Бойовики збільшили кількість обстрілів позицій ЗСУ - до 59 разів за добу, повідомляє прес-центр штабу АТО.

За минулу добу четверо українських воїнів отримали поранення.

Епіцентром вогневого протистояння продовжує залишатись Приморський напрямок. Так, морських піхотинців у Широкиному, ворог обстріляв з мінометів калібру 120мм і 82мм, великокаліберних кулеметів, а у Водяному – з 82 міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів. З мінометів калібру 82мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Мар`їнки.

«По опорних пунктах поблизу Красногорівки, Гнутового та Павлополя противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Новогригорівки гатив з БМП та протитанкових гранатометів. Позиції поблизу Новотроїцького обстріляв з кулеметів та стрілецької зброї. У районі Березового вів вогонь по наших воїнах з великокаліберних кулеметів», - повідомили у прес-центрі.

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Крім того, на Донецькому напрямку, ворог вогнем з озброєння БТР, мінометів калібру 120мм і 82мм накривав захисників Верхньоторецького. Зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бив по опорних пунктах у районі Пісків.

«Міномети 82 калібру, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів застосовував проти оборонців Авдіївки та Троїцького. З гранатометів та кулеметів обстрілював оборонців Кам’янки та Шахти Бутівка, з великокаліберних кулеметів – захисників Опитного», - йдеться у повідомленні.

Протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю застосував проти наших воїнів під Новгородським та Луганським. У районах Пісків, Зайцевого та Троїцького активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, ворог з автоматичних гранатометів обстріляв захисників Новоолександрівки, а по опорних пунктах поблизу Донця вів вогонь зі стрілецької зброї.

Як повідомляв УНІАН раніше, за минулу добу зафіксовано 43 обстріли позицій сил АТО, п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 06:00 8 квітня.