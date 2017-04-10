За добу в зоні АТО поранили двох військових - Міноборони

В зоні проведення АТО за минулу добу внаслідок підриву на вибуховому пристрої та обстрілу бойовиками позицій Збройних Сил України поранено та травмовано двох українських військових. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу загиблих у лавах ЗСУ немає, двоє військовослужбовців поранені та травмовані. Один дістав поранення в районі Авдіївки - це був підрив на вибуховому пристрої, ще один травмований на позиції Шахта "Бутівка" в результаті обстрілу», - сказав речник.

За його словами, вчора на Луганському напрямку було зафіксовано 8 ворожих обстрілів українських позицій, на Донецькому - 9 і на Маріупольському - 27, три з яких із важкого озброєння.