Бойовики обстріляли Шахту Бутівку: загинув один український військовий

Внаслідок обстрілу контрольованими Росією бойовиками Шахти Бутівка загинув один військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

"Внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Шахта Бутівка з мінометів калібру 120 мм та 82 мм загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

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"Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші, застосовують як стрілецьке, так і важке озброєння", - заявили у прес-центрі.