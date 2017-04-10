Обстріли бойовиків унеможливлюють розведення сил біля Станиці Луганської – Міноборони

Через продовження обстрілів бойовиками позицій сил АТО в районі Станиці Луганської розведення сил і засобів від лінії розмежування є неможливим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"У Станично-Луганському районі вчора ввечері противник двічі обстріляв наші позиції біля райцентру. Важке озброєння при цьому не застосовувалося, але нахабні дії окупантів вкотре унеможливлюють розведення сил і засобів у цьому районі", - сказав Лисенко.

За його словами, в Новоайдарському районі між 10.00 та 12.00 ворог здійснив три обстріли українських позицій у Кримському і Новотошківському. В інших місцях було спокійно.

У Попаснянському районі бойові дії велися ввечері - бойовики почергово обстріляли три опорних пункти. Один з обстрілів був мінометним.

На Донецькому напрямку на Світлодарський дузі основні бойові дії розгорнулися під час заходу сонця. Протягом години противник обстрілював українські позиції з БМП та мінометів.

Поблизу Горлівки ворог двічі порушив режим тиші, здійснивши один тривалий обстріл у Зайцевому та один короткий – у Верхньоторецькому.

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Під Авдіївкою бойові дії велися вранці та ввечері. Саме в другій половині дня ворог почав потужний мінометний обстріл. При цьому було випущено майже 30 мін. Загалом бойові дії на цих рубежах велися з перервою 4 години. Також окупанти порушили режим тиші на сусідній позиції – «Шахта Бутівка».

Біля Донецького аеропорту під час заходу сонця бойовики здійснили 20-хвилинний снайперський обстріл у Пісках.

На Маріупольському напрямку в Мар’їнському районі ввечері відбувся ворожий обстріл у Красногорівці. Окрім легкого озброєння, бойовики застосовували міномет.

За словами Лисенка, у Волноваському районі неспокійно вчора було у Новотроїцькому - основні бойові дії велися між 16.00 та 19.00. Тут ворог задіяв міномети і бронетехніку. Також противник обстріляв три інші українські передові позиції – у Новомихайлівці, Новогригорівці та Чермалику.

"На ділянці фронту Павлопіль – Широкине вчора противник не застосовував важке озброєння, що вкрай нехарактерно. Загалом ситуація, як і раніше, напружена, через ворожу активність спокійних місць на цьому 20-кілометровому відрізку немає", - заявив Лисенко.