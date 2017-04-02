На Донбасі російські військові крадуть зброю, щоб продати або обміняти її на алкоголь – розвідка
Російські військовослужбовці налагодили продаж боєприпасів кримінальним структурам.
На окупованому Донбасі російські військовослужбовці розкрадають зброю та боєприпаси, щоб продати або обміняти їх на алкоголь.
Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони у Facebook.
«У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ виявлено чисельні випадки розкрадання російськими військовослужбовцями зброї та боєприпасів з метою подальшого продажу або обміну на матеріальні цінності», - йдеться у повідомленні.
Так, за даними розвідки, 1 квітня затримано військовослужбовця 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, який намагався перевезти через кордон з Росією п’ять одиниць стрілецької зброї.
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«Проводиться розслідування фактів викрадання боєприпасів на передових позиціях 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК. Встановлено, що російські військовослужбовці бригади налагодили продаж боєприпасів кримінальним структурам, а також вимінювали набої та гранати на спиртні напої. Зокрема, місцеві жителі вимінювали 500 одиниць патронів до стрілецької зброї на одну пляшку горілки та п’ять пачок цигарок», - сказано у повідомленні.
Зважаючи на це, зауважили у розвідці, командуванням 1 та 2 АК розпочато комплексну ревізію наявності зброї і боєприпасів у всіх підпорядкованих з’єднаннях і частинах. Роботу розпочато з перевірки складів ракетно-артилерійського озброєння 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), у якому внаслідок порушення правил безпеки під час обліку боєприпасів загинув один та поранено двох військовослужбовців.