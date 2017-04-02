На Донбасі російські військові крадуть зброю, щоб продати або обміняти її на алкоголь – розвідка

На окупованому Донбасі російські військовослужбовці розкрадають зброю та боєприпаси, щоб продати або обміняти їх на алкоголь.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони у Facebook.

«У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ виявлено чисельні випадки розкрадання російськими військовослужбовцями зброї та боєприпасів з метою подальшого продажу або обміну на матеріальні цінності», - йдеться у повідомленні.

Так, за даними розвідки, 1 квітня затримано військовослужбовця 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, який намагався перевезти через кордон з Росією п’ять одиниць стрілецької зброї.

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«Проводиться розслідування фактів викрадання боєприпасів на передових позиціях 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК. Встановлено, що російські військовослужбовці бригади налагодили продаж боєприпасів кримінальним структурам, а також вимінювали набої та гранати на спиртні напої. Зокрема, місцеві жителі вимінювали 500 одиниць патронів до стрілецької зброї на одну пляшку горілки та п’ять пачок цигарок», - сказано у повідомленні.

Зважаючи на це, зауважили у розвідці, командуванням 1 та 2 АК розпочато комплексну ревізію наявності зброї і боєприпасів у всіх підпорядкованих з’єднаннях і частинах. Роботу розпочато з перевірки складів ракетно-артилерійського озброєння 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), у якому внаслідок порушення правил безпеки під час обліку боєприпасів загинув один та поранено двох військовослужбовців.