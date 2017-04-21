Терористи 21 раз обстріляли позиції сил АТО – штаб

З початку доби терористи здійснили 21 обстріл позицій сил АТО, поранено одного українського військового.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, на Приморському напрямку противник вогнем мінометів калібру 120-мм накривав захисників Новотроїцького, по оборонцях Мар’їнки застосовував танки, 82-міліметрові міномети, автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети. З протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів бив по опорних пунктах в районі Водяного та Лебединського. З автоматичних гранатометів вів вогонь по позиціях у районі населеного пункту Гнутове. Зі стрілецької зброї обстріляв морських піхотинців поруч Широкиного. Поблизу Мар’їнки та Лебединського активізувались ворожі снайпери.

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«На Донецькому напрямку позиції у районі Троїцького ворог обстріляв з 120-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах поруч населеного пункту Піски бойовики відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З підствольних гранатометів та кулеметів великого калібру противник гатив по оборонцях Зайцевого, а з протитанкових гранатометів – по захисниках Авдіївки», - зазначили в штабі.