Бойовики випустили 60 снарядів і мін по українських позиціях в Авдіївці та на шахті "Бутівка"

Контрольовані Росією бойовики вчора випустили 60 снарядів і мін по українських позиціях в Авдіївці та на шахті «Бутівка».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, вчора на Донецькому напрямку ситуація загострилася. "Кількість обстрілів за останню добу на цих рубежах зросла до 20 у порівнянні з п'ятьма збройними провокаціями позавчора", - зазначив Лисенко.

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За його словами, бойовики неодноразово застосовували важке озброєння, здебільшого в районі Авдіївки та північніше Горлівки.

"З 17.00 до 21.00 ворог вів активні обстріли Авдіївки та позицій на шахті «Бутівка» з танків, мінометів різних калібрів, і за цей час бойовики випустили 60 снарядів та мін по позиціях Збройних сил України", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, бойовики за минулу добу здійснили 47 обстрілів. Двоє українських військових загинули, ще восьмеро зазнали поранень.