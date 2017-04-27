Черговий путінський "гумконвой" вторгся до окупованого Донбасу

Російський 64-й "гуманітарний" конвой з порушенням міжнародного та українського законодавства в'їхав на територію України. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Сьогодні, 27 квітня, російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового (шістдесят четвертого), так званого, «гуманітарного конвою». Оскільки переміщення «гумконвою» знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", - сказано в повідомленні.

Читайте також"Гумконвої" Путіна використовують для вивезення з Донбасу тіл російських військових - розвідка

Через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну всього прослідувало 2 колони т. з. «гумконвою» у складі 41 автомобіля.

"У вантажівках нібито перевозили дитячі продукти харчування та один автомобіль – з медикаментами. Особливістю даного вантажу є невідповідність кількості вантажівок, заявлених в попередній ноті РФ. А автомобіль з медикаментами був заповнений лише на 10 %", - додали у відомстві.

РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані "гуманітарні конвої". Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати. У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».