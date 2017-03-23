ДПСУ про 63-й "гумконвой" з РФ: автівки були завантажені трохи більше половини

Сьогодні вранці російська сторона у черговий раз в односторонньому порядку здійснила оформлення (шістдесят третього), так званого, «гуманітарного конвою».

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, оскільки переміщення т.з. «гумконвою» відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

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«Загалом з 5.45 до 6.20 через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони т.з. «гумконвою» у складі 40 автомобілів. Вантажівки перевозили переважно, нібито, дитяче харчування. Однак достеменно підтвердити це не можливо, оскільки ящики були запаковані плівкою синього кольору з написом «Гуманітарная помощь детям Донбасса». Крім того, у ході візуального огляду було видно, що автівки завантажені трохи більше половини», – зазначили в ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, на окуповані території Донбасу прибув 63-й так званий «гуманітарний конвой» з Росії.