Бойовики сьогодні 31 раз обстріляли позиції ЗСУ, двоє військових загинули – штаб

З початку доби російсько-окупаційні війська 31 раз відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України в районі проведення АТО, двоє військовослужбовців загинули, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, зенітних установок ЗУ-23-2 та гранатометів різних систем противник накривав опорні пункти в районі Красногорівки. Із озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бив по морських піхотинцях поблизу Павлополя та Водяного. Морських піхотинців поруч Широкиного обстрілював з озброєння БМП та БТР. З кулеметів великих калібрів гатив по оборонцях Гнутового», - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку, за даними штабу, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по захисниках Авдіївки. З мінометів калібру 120 мм та 82 мм вони били по опорних пунктах сил АТО поблизу Луганського. З протитанкових гранатометів терористи обстрілювали позиції сил АТО поблизу Зайцевого, крім того, тут діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, інформує штаб, зі 120-міліметрових мінометів підрозділи російсько-окупаційних військ били по позиціях поруч Нижнього, а з мінометів калібру 82 мм - по опорних пунктах поблизу Новотошківки. «З автоматичних гранатометів ворог накривав захисників Кримського, а з кулеметів великих калібрів – оборонців Попасної», - йдеться у повідомленні.

«В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь», - поінформували у штабі.