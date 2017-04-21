Обстріл приватного сектору Авдіївки бойовиками: з'явились фото та відео наслідків

В Авдіївці внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

«Місто Авдіївка знову обстрілюється російсько-терористичними угрупованнями. Станом на вечір 20 квітня 2017 року стара частина цього населеного пункту знову перебувала під ворожим вогнем. В результаті чисельних обстрілів з мінометів різного калібру два житлових будинки було пошкоджено», - йдеться у повідомленні.

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У прес-центрі повідомили, що ніхто з цивільних мешканців не постраждав.

«Зранку на місці події працювали офіцери української сторони СЦКК та представники Національної поліції м. Авдіївка.Ремонтні бригади, енергетики, представники ДСНС проводять ремонтні роботи для відновлення електропостачання по зазначеній вулиці», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, внаслідок обстрілів з боку контрольованих Росією бойовиків знеструмлена частина Мар'їнки у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Окупанти цілу ніч обстрілювали Мар'їнку та околиці. Є руйнування житлових будинків. Частина міста знеструмлена. У подвір'ї одного з будинків виявлено 120-мм не розірваний снаряд. Зараз міські служби та військовики цивільно-військового співробітництва працюють над відновленням електропостачання та полагодженням будинків", - написав Жебрівський.