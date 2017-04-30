З початку доби бойовики 28 разів обстріляли позиції сил АТО

Російсько-терористичні війська не припиняють вогневих провокацій проти сил АТО: з початку доби ворог 28 разів обстріляв опорні пункти Збройних сил України, один український воїн загинув, ще шестеро військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 30 квітня.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поблизу Водяного. 82-мм міномети та гранатомети ворог застосовував по опорних пунктах поруч Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по позиціях українських військ поблизу Мар’їнки. З протитанкових гранатометів ворог гатив по опорних пунктах сил АТО неподалік Гнутового, Павлополя та Красногорівки, а з кулеметів великих калібрів – під Новогригорівкою. Зі стрілецької зброї противник обстріляв морських піхотинців під Лебединським. Поруч Мар`їнки, Богданівки та Водяного діяли ворожі снайпери.

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На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 82-мм противник накривав захисників Верхньоторецького, а з протитанкових гранатометів вів вогонь по оборонцях Зайцевого. З великокаліберних кулеметів ворог бив по опорних пунктах поблизу Авдіївки. Гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів противник застосував по позиціях поруч Троїцького, а великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю – поблизу Кам’янки.

На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів противник гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. З гранатометів різних систем підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь по позиціях поблизу Кримського, Попасної та Троїцького. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Лобачевого.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні один український військовий загинув та двоє отримали поранення внаслідок обстрілу під Катеринівкою.