Бойовики обстріляли українських і російських офіцерів СЦКК

Представники української та російської сторін СЦКК потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.

Як повідомляє прес-центр АТО, інцидент стався поблизу населеного пункту Безіменне.

У штабі додали, що обстріли здійснювались з метою дискредитації Збройних сил України.

Крім того, зазначається, що бойовики звинувачують Збройні Сили України у застосуванні танків, не маючи при цьому жодних фото та відео доказів.

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При висуванні фейкових звинувачень терористи не враховують відстані між населеними пунктами, нехтують характером місцевості, тактико-технічними характеристиками озброєнь, а особливо тим фактом, що Збройні Сили України виконуючи Мінські домовленості повністю відвели від ліні розмежування важке озброєння у тому числі й танки.

"Такими діями, інформаційними акціями, непродуманими та бездоказовими звинуваченнями НЗФ ОРДЛО заганяють самі себе в глухий кут та підтверджують той факт, що саме вони порушують усі взяті на себе Мінські зобов’язання стосовно застосування та відведення забороненого озброєння", - зазначили в штабi.