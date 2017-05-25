Росія відправила на Донбас "ювілейний гумконвой"

На окупований Донбас прибула 65-а автоколона МНС Росії з "гуманітарною допомогою".

"Автомобільна колона МНС Росії з гуманітарною допомогою для Донбасу перетнула українсько-російський кордон", — йдеться в повідомленні відомства РФ.

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Основну масу вантажів нібито складають дитячі продуктові набори та медикаменти. На шляху прямування колона МНС Росії розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвєєв-Курган".

Росія із серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані "гуманітарні конвої". Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".