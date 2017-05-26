З початку доби бойовики 26 разів обстріляли позиції сил АТО, внаслідок чого дістав поранення один український військовий.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою. З початку доби підрозділи російсько-терористичних військ 26 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Неодноразово бойовики вели вогонь й з важкого артилерійського озброєння, застосування якого суворо заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-центру, на Приморському напрямку в першій половині дня проросійські незаконні збройні формування з мінометів калібру 120 мм декілька разів вели вогонь по позиціях ЗСУ біля селища Чермалик. Поблизу Павлополя противник обстрілював укріплення сил АТО з 122-мм артилерійських систем. Там же, а також біля Гнутового, ворог бив з мінометів, озброєння БМП та зенітної установки. Північніше, біля Мар'їнки, бандити застосовували міномети калібру 82 мм та гранатомети різних модифікацій. Поруч, на підступах до Красногорівки, українських воїнів обстрілював ворожий снайпер. Захисники Широкиного потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

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На Донецькому напрямку сьогодні ситуація відносно стабілізувалась. Втім, обстріли не припинились. Впродовж дня бойовики найбільше обстрілювали українських воїнів, які тримають оборону в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Зокрема, терористи застосовували озброєння танку й бойових машин піхоти, гранатомети та великокаліберні кулемети. З околиць тимчасово окупованої Горлівки незаконні збройні формування били по позиціях ЗСУ біля Зайцевого з гранатометів та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки противник застосовував 82-мм міномети та кулемети.

На Луганському напрямку з початку доби проросійські озброєні бойовики 4 рази з автоматичних станкових гранатометів вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ біля Новотошківського, а поблизу н. п. Донець - зі стрілецької зброї.