Бойовики із зенітної установки обстріляли житловий сектор у Новолуганському

Проросійські бойовики ввечері у вівторок, 6 червня, із зенітної установки обстріляли житлові будинки в населеному пункті Новолуганське Донецької області, повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню.

"Близько 18.30 6-го червня бойовики обстріляли житловий сектор населеного пункту Новолуганське із зенітної установки ЗУ-23-2… Таким чином, НЗФ ОРДО в черговий раз підтверджують своє ігнорування Мінських домовленостей та прагнення подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні СЦКК.

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За даними українських військових, у результаті обстрілу ніхто з місцевих мешканців не постраждав, однак зруйновані та пошкодженні будівлі на території приватних садиб. Зокрема, повністю згоріла дерев’яна присадибна будова у подвір’ї будинку по вулиці Космонавтів. В будинку на вулиці Мічуріна пошкоджено сарай, гараж та паркан, побито шифер на даху. В будинку по вулиці Сергієнка пошкоджені стіна та хлів, вбито домашню худобу.