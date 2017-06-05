Окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ та прикордонників поблизу Павлополя

Окупаційні війська обстріляли позиції Збройних сил України та прикордонників поблизу села Павлопіль Донецької області.

Про це помічник голови Держприкордонслужби — прес-секретар Олег Слободян повідомив у в Facebook.

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«Про те, як російсько-терористичні війська дотримуються домовленостей про припинення вогню... Близько 18.20 російсько-терористичні війська розпочали артилерійський обстріл позицій ЗСУ та прикордонників в районі н.п. Павлопіль. Частково пошкоджено будівлю відділу прикордонної служби. Мінімум один снаряд не розірвався», написав Слободян.

За його даними, втрат серед особового складу прикордонного підрозділу немає.

Обстріл завершився після 19.30.

«Підрозділи та резерви загону приведені в бойову готовність», - додав Слободян.