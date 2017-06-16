У штабі АТО повідомили про загибель бійця ЗСУ

З початку доби на Донбасі бойовики проросійських незаконних збройних формувань 18 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України, один боєць загинув.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Найчастіше окупанти порушували режим припинення вогню на Приморському напрямку. Зокрема, після обіду противник з мінометів калібру 120 мм обстріляв оборонні укріплення ЗСУ поблизу Богданівки. Пізніше бойовики здійснили обстріл українських позицій неподалік Крансногорівки з 82-мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Окрім того, впродовж дня загарбники з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів неодноразово били по опорних пунктах сил АТО, які розташовані в районі Широкиного, Водяного, Павлополя та Чермалика.

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На Донецькому напрямку найнапруженішою точкою залишається південне передмістя Авдіївки, де окупанти одразу після обіду вели вогонь по позиціях сил АТО з танків, дещо згодом - зі 120-мм мінометів. Біля Кам'янки противник застосовував проти українських воїнів великокаліберні кулемети. А з околиць тимчасово окупованого Донецька найманці, використовуючи гранатомети різних модифікацій, вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ в районі Пісків.

На Луганському напрямку сьогодні зафіксовано найменше ворожих збройних провокацій. Зранку бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали українських воїнів поблизу Новотошківського. Там же працював ворожий снайпер. У районі Кримського незаконні збройні формування застосовували проти сил АТО протитанковий ракетний комплекс.