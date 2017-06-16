Вранці на Луганщині від ворожої кулі загинув український військовий
Протягом минулої доби об’єднані російсько-терористичні бандформування 11 разів порушувався «режим тиші» вздовж лінії розмежування на Луганщині.
Сьогодні вранці поблизу смт Новотошківка Новоайдарського району пострілом ворога зі снайперської гвинтівки смертельно поранено українського військовослужбовця.
Про це йдеться в повідомленні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
Зазначається, що протягом минулої доби об’єднані російсько-терористичні бандформування 11 разів порушувався «режим тиші» вздовж лінії розмежування на Луганщині.
Читайте такожПісля тяжких вибухових поранень на Донбасі помер командир саперної роти, у якого залишилася вагітна дружина (фото)
Зокрема, у напрямку міста Попасна, сіл Катеринівка і Новоолександрівка шість разів відкривався вогонь зі 120-мм і 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й стрілецької зброї.
По укріпленнях сил АТО поблизу міста Щастя і села Кримське Новоайдарського району двічі застосовувались 82-мм міномети та автоматичні гранатомети.
У напрямку смт Станиця Луганська і села Валуйське противник тричі використовував протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.