Вранці на Луганщині від ворожої кулі загинув український військовий

Сьогодні вранці поблизу смт Новотошківка Новоайдарського району пострілом ворога зі снайперської гвинтівки смертельно поранено українського військовослужбовця.

Про це йдеться в повідомленні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що протягом минулої доби об’єднані російсько-терористичні бандформування 11 разів порушувався «режим тиші» вздовж лінії розмежування на Луганщині.

Читайте такожПісля тяжких вибухових поранень на Донбасі помер командир саперної роти, у якого залишилася вагітна дружина (фото)

Зокрема, у напрямку міста Попасна, сіл Катеринівка і Новоолександрівка шість разів відкривався вогонь зі 120-мм і 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й стрілецької зброї.

По укріпленнях сил АТО поблизу міста Щастя і села Кримське Новоайдарського району двічі застосовувались 82-мм міномети та автоматичні гранатомети.

У напрямку смт Станиця Луганська і села Валуйське противник тричі використовував протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.