Доба в зоні АТО: майже 70 обстрілів, один військовий загинув

Минулої доби, 16 червня, в зоні АТО в результаті бойових дій загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

У штабі зазначають, що ситуація в районі проведення АТО залишається складною, з ознаками відносного загострення на окремих ділянках лінії зіткнення.

«Минулої доби російсько-терористичні бандформування 67 разів порушували умови припинення вогню. Особливо противник активізувався із настанням сутінок. А майже третина цих обстрілів характеризується використанням бойовиками артилерійського озброєння, яке заборонене Мінськими угодами», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Приморському напрямку бойовики вчора з мінометів калібру 120 мм обстрілював оборонні укріплення ЗС України поблизу Богданівки. З 82-мм мінометів стріляли неподалік Красногорівки. Окрім того, впродовж дня неодноразово вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів по опорних пунктах ЗС України, які розташовані в районі Широкиного, Водяного, Павлополя, Чермалика, Талаківки та Новотроїцького. Всього, на цій частині фронту в штабі АТО нарахували 21 збройну провокацію.

На Донецькому напрямку бойовики 17 разів відкривали вогонь. «Не припиняють російські найманці вести потужний вогонь по позиціях сил АТО у передмісті Авдіївки. Там вчора, вдень і вночі, окупанти вели щільний вогонь по українських захисниках з танків, мінометів різних калібрів та менш потужних вогневих засобів.

Також із настанням сутінок окупанти інтенсивно обстрілювали з мінометів, зокрема і заборонених, наші оборонні укріплення в районі Верхньоторецького, Новгородського, Луганського та західніше Троїцького. Окрім того, бандити ще вдень з гранатометів різних модифікацій вели вогонь в районі Пісків. А неподалік Опитного ввечері "працював" ворожий снайпер», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку зафіксовано найбільше фактів застосування противником зброї - 29 обстрілів. Особливо цей показник зріс з приходом ночі. Зокрема, ситуація дещо загострилась знову в районі Бахмутської траси, де бойовики активно обстрілювали з мінометів, озброєння танків, гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти військових поблизу Новотошківського та Кримського.

Декілька разів з мінометів, БМП та піхотного озброєння НЗФ також відкривали вогонь по бійцях сил АТО, котрі тримають оборону неподалік Новоолександрівки, зазначають у штабі. Окрім того, бойовики активно застосовували зброю, здебільшого стрілецьку та гранатомети, неподалік Станиці Луганської, Донця, Троїцького, Новозванівки та Жовтого.