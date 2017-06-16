Бойовики півсотні разів відкривали вогонь по українських бійцях, один військовий загинув - штаб АТО

Бойовики на сході України продовжують порушувати домовленості про деескалацію конфлікту. Вчора бойовики 50 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України вздовж усієї лінії фронту. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зафіксовано 9 випадків застосовування противником забороненого Мінськими угодами озброєння, а також двічі окупанти обстріляли житлові квартали прифронтових населених пунктів. Один український військовий загинув.

«Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн вчора отримав поранення несумісні з життям та загинув», - йдеться у повідомленні.

Приморський напрямок. Тут минулої доби нараховано найбільше фактів порушення противником режиму припинення вогню - 24. Нагадаємо, вчора зранку проросійські озброєні банди з реактивних артилерійських систем обстріляли житлові квартали Мар’їнки. Незважаючи на чималі пошкодження декількох будинків, на щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

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«На цій ділянці фронту бойовики впродовж дня били зі 120-мм мінометів в районі Мар'їнки, Павлополя, Широкиного та Водяного. А поблизу Красногорівки й Талаківки бандити застосовували міномети калібру 82 мм. Окрім того, ціла низка збройних провокацій окупантами була здійснена поблизу Гнутового, Лебединського, Чермалика та Новомихайлівки. Там бойовики, як і зазвичай, по опорних пунктах українських захисників неодноразово відкривали вогонь різної інтенсивності з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Донецький напрямок. Тут підрозділи російсько-терористичних військ здійснили 13 обстрілів оборонних укріплень сил АТО. Спершу загарбники з передмістя тимчасово окупованої Горлівки обстріляли з артилерії калібру 122 мм наші позицій поблизу селища Південне. В той самий час загарбники інтенсивно обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Кам'янки з танків та мінометів калібру 120 мм. З таких же мінометів вже під вечір злочинці вели вогонь з напрямку Донецького аеропорту по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Пісків. Ввечері найбільш напруженою ситуацію була у південному та північно-східному передмісті Авдіївки, де НЗФ били по наших опорних пунктах з 82-мм мінометів та наявного у них піхотного озброєння.

Луганський напрямок. На даній ділянці лінії зіткнення вчора також було зафіксовано 13 ворожих збройних провокацій, більшість з яких вже після 18.00 години. Зокрема, пізно ввечері бойовики випустили декілька мін калібру 120 мм по наших позиціях поблизу Катеринівки. Там же, а також в районі Щастя та Кримського бандити били з 82-мм мінометів. До слова, обстрілюючи з мінометів Щастя, бойовики випустили три міни безпосередньо по одному з житлових масивів цього населеного пункту. Ніхто з місцевих мешканців, на щастя, не постраждав. Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється.

Окрім того, на цьому напрямку з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї кремлівські найманці відкривали вогонь по воїнах сил АТО в районі Новозванівки, Малинового, Донця, Валуйського, Новолександрівки, Станиці Луганської та Попасної.

Як повідомляв УНІАН раніше, у період з 5 по 11 червня на 75% збільшилась кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі у порівнянні з попереднім. Про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Минулого тижня спостерігалось погіршення безпекової ситуації. СММ зафіксувала на 75% більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з позаминулим тижнем. Збільшення застосування забороненого Мінськими угодами озброєння було ще більше відчутним.СММ ОБСЄ зафіксувала понад 1200 вибухів від вогню з мінометів, танків та артилерії, в тому числі і реактивних систем залпового вогню. Кількість таких вибухів зафіксованих СММ позаминулого тижня становила 191», - зазначив Хуг.