Бойовики півсотні разів відкривали вогонь по українських бійцях, один військовий загинув - штаб АТО
Двічі окупанти обстріляли житлові квартали прифронтових населених пунктів.
Бойовики на сході України продовжують порушувати домовленості про деескалацію конфлікту. Вчора бойовики 50 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України вздовж усієї лінії фронту. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Зафіксовано 9 випадків застосовування противником забороненого Мінськими угодами озброєння, а також двічі окупанти обстріляли житлові квартали прифронтових населених пунктів. Один український військовий загинув.
«Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн вчора отримав поранення несумісні з життям та загинув», - йдеться у повідомленні.
Приморський напрямок. Тут минулої доби нараховано найбільше фактів порушення противником режиму припинення вогню - 24. Нагадаємо, вчора зранку проросійські озброєні банди з реактивних артилерійських систем обстріляли житлові квартали Мар’їнки. Незважаючи на чималі пошкодження декількох будинків, на щастя, ніхто з цивільних не постраждав.
Читайте такожУ Мар'їнці обстріли пошкодили 20 будинків, оселі двох родин зруйновано вщент
«На цій ділянці фронту бойовики впродовж дня били зі 120-мм мінометів в районі Мар'їнки, Павлополя, Широкиного та Водяного. А поблизу Красногорівки й Талаківки бандити застосовували міномети калібру 82 мм. Окрім того, ціла низка збройних провокацій окупантами була здійснена поблизу Гнутового, Лебединського, Чермалика та Новомихайлівки. Там бойовики, як і зазвичай, по опорних пунктах українських захисників неодноразово відкривали вогонь різної інтенсивності з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
Донецький напрямок. Тут підрозділи російсько-терористичних військ здійснили 13 обстрілів оборонних укріплень сил АТО. Спершу загарбники з передмістя тимчасово окупованої Горлівки обстріляли з артилерії калібру 122 мм наші позицій поблизу селища Південне. В той самий час загарбники інтенсивно обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Кам'янки з танків та мінометів калібру 120 мм. З таких же мінометів вже під вечір злочинці вели вогонь з напрямку Донецького аеропорту по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Пісків. Ввечері найбільш напруженою ситуацію була у південному та північно-східному передмісті Авдіївки, де НЗФ били по наших опорних пунктах з 82-мм мінометів та наявного у них піхотного озброєння.
Луганський напрямок. На даній ділянці лінії зіткнення вчора також було зафіксовано 13 ворожих збройних провокацій, більшість з яких вже після 18.00 години. Зокрема, пізно ввечері бойовики випустили декілька мін калібру 120 мм по наших позиціях поблизу Катеринівки. Там же, а також в районі Щастя та Кримського бандити били з 82-мм мінометів. До слова, обстрілюючи з мінометів Щастя, бойовики випустили три міни безпосередньо по одному з житлових масивів цього населеного пункту. Ніхто з місцевих мешканців, на щастя, не постраждав. Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється.
Окрім того, на цьому напрямку з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї кремлівські найманці відкривали вогонь по воїнах сил АТО в районі Новозванівки, Малинового, Донця, Валуйського, Новолександрівки, Станиці Луганської та Попасної.
Як повідомляв УНІАН раніше, у період з 5 по 11 червня на 75% збільшилась кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі у порівнянні з попереднім. Про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.
«Минулого тижня спостерігалось погіршення безпекової ситуації. СММ зафіксувала на 75% більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з позаминулим тижнем. Збільшення застосування забороненого Мінськими угодами озброєння було ще більше відчутним.СММ ОБСЄ зафіксувала понад 1200 вибухів від вогню з мінометів, танків та артилерії, в тому числі і реактивних систем залпового вогню. Кількість таких вибухів зафіксованих СММ позаминулого тижня становила 191», - зазначив Хуг.