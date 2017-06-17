Троє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень у зоні АТО

Впродовж дня бойовики 22 рази застосовували зброю проти українських захисників, троє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень.

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, зокрема, 9 разів загарбники били із забороненого Мінськими угодами артилерійського озброєння.

На Приморському напрямку терористи, використовуючи міномети калібру 120 мм, вели вогонь по позиціях сил АТО поблизу Гранітного та Чермалика. Крім того, в районі Павлополя, Славного та Гнутового бойовики здійснювали обстріли опорних пунктів ЗСУ з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї.

Читайте такожОБСЄ: з початку року на Донбасі загинули 47 цивільних, більше двох сотень отримали поранення

На Донецькому напрямку зі 152-мм артилерійських систем бойовики відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських воїнів в районі Авдіївки. З такого ж озброєння окупанти обстріляли ділянку території, яка розташована неподалік Калинового. Крім того, терористи здійснили понад 20 пострілів з танку по оборонцях Авдіївки.

З великокаліберних кулеметів та гранатометів окупанти обстрілювали підрозділи сил АТО в районі Верхньоторецького. Неподалік Зайцевого вони били з озброєння БМП. Біля Кам'янки окупанти застосовували протитанковий ракетний комплекс та стрілецьку зброю різних калібрів.

На Луганському напрямку, за даними штабу, зранку бойовики з піхотного озброєння відкривали вогонь невисокої щільності по опорних пунктах сил АТО поблизу Станиці Луганської, Новоолександрівки та Катеринівки. Вже в другій половині дня позиції сил АТО в районі Кримського та Катеринівки неодноразово потрапляли під вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.