Троє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень у зоні АТО
Впродовж дня бойовики 22 рази застосовували зброю про українських військових.
Впродовж дня бойовики 22 рази застосовували зброю проти українських захисників, троє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень.
Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, зокрема, 9 разів загарбники били із забороненого Мінськими угодами артилерійського озброєння.
На Приморському напрямку терористи, використовуючи міномети калібру 120 мм, вели вогонь по позиціях сил АТО поблизу Гранітного та Чермалика. Крім того, в районі Павлополя, Славного та Гнутового бойовики здійснювали обстріли опорних пунктів ЗСУ з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї.
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На Донецькому напрямку зі 152-мм артилерійських систем бойовики відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських воїнів в районі Авдіївки. З такого ж озброєння окупанти обстріляли ділянку території, яка розташована неподалік Калинового. Крім того, терористи здійснили понад 20 пострілів з танку по оборонцях Авдіївки.
З великокаліберних кулеметів та гранатометів окупанти обстрілювали підрозділи сил АТО в районі Верхньоторецького. Неподалік Зайцевого вони били з озброєння БМП. Біля Кам'янки окупанти застосовували протитанковий ракетний комплекс та стрілецьку зброю різних калібрів.
На Луганському напрямку, за даними штабу, зранку бойовики з піхотного озброєння відкривали вогонь невисокої щільності по опорних пунктах сил АТО поблизу Станиці Луганської, Новоолександрівки та Катеринівки. Вже в другій половині дня позиції сил АТО в районі Кримського та Катеринівки неодноразово потрапляли під вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.